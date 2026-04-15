Les super-héros du jardin, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen
Les super-héros du jardin, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen mercredi 8 juillet 2026.
Les super-héros du jardin Mercredi 8 juillet, 15h00 Bibliothèque de la Grand’Mare Seine-Maritime
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T15:00:00+02:00 – 2026-07-08T15:45:00+02:00
Fin : 2026-07-08T15:00:00+02:00 – 2026-07-08T15:45:00+02:00
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