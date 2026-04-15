Les super-héros du jardin, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen

Les super-héros du jardin Mercredi 8 juillet, 15h00 Bibliothèque de la Grand’Mare Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T15:00:00+02:00 – 2026-07-08T15:45:00+02:00

Fin : 2026-07-08T15:00:00+02:00 – 2026-07-08T15:45:00+02:00

Dans le jardin, les héroïnes et les héros, ce sont les plantes ! Venez découvrir leurs super pouvoirs et leurs tirer leur portrait pour à votre tour devenir un super jardinier créatif et voir la vie en couleur.Un atelier dès 4 ans proposé par Citémômes. Rendez-vous dans les jardins partagés de la Grand’Mare !

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Dans le jardin, les héroïnes et les héros, ce sont les plantes ! Venez découvrir leurs super pouvoirs et leurs tirer leur portrait pour à votre…

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