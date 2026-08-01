Informations pratiques

Saint-Pierre-Quiberon

Les super-pouvoirs des fleurs de Port Bara Dunes Sauvages

Plage de Port Bara Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 14:30:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

À Port Bara, le vent souffle, les embruns salés balayent les falaises et le soleil assèche les dunes. Un environnement où, à première vue, rien ne devrait vraiment pousser.

Et pourtant… les dunes perchées de Port Bara se parent chaque année de fleurs sauvages aux couleurs éclatantes. Derrière leur apparente fragilité se cachent de véritables championnes de la survie. Leurs feuilles, leurs racines, leurs fleurs… tout a été pensé pour résister à des conditions extrêmes.

Au fil de cette balade sur la Côte Sauvage de Saint-Pierre-Quiberon, observez les papillons qui virevoltent au-dessus des dunes et partez à la rencontre des fleurs dont ils dépendent. Pourquoi poussent-elles ici ? Comment résistent-elles au vent, au sable et au sel ? Quels liens unissent ces plantes et les insectes pollinisateurs ?

Une sortie nature pour découvrir les secrets de la biodiversité des dunes perchées de Port Bara .

Plage de Port Bara Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 6 47 89 59 80

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English :

L’événement Les super-pouvoirs des fleurs de Port Bara Dunes Sauvages Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon