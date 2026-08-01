Les super-pouvoirs des fleurs de Port Bara Dunes Sauvages Saint-Pierre-Quiberon
lundi 17 août 2026 · Saint-Pierre-Quiberon
Informations pratiques
Saint-Pierre-Quiberon
Les super-pouvoirs des fleurs de Port Bara Dunes Sauvages
Plage de Port Bara Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 14:30:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
À Port Bara, le vent souffle, les embruns salés balayent les falaises et le soleil assèche les dunes. Un environnement où, à première vue, rien ne devrait vraiment pousser.
Et pourtant… les dunes perchées de Port Bara se parent chaque année de fleurs sauvages aux couleurs éclatantes. Derrière leur apparente fragilité se cachent de véritables championnes de la survie. Leurs feuilles, leurs racines, leurs fleurs… tout a été pensé pour résister à des conditions extrêmes.
Au fil de cette balade sur la Côte Sauvage de Saint-Pierre-Quiberon, observez les papillons qui virevoltent au-dessus des dunes et partez à la rencontre des fleurs dont ils dépendent. Pourquoi poussent-elles ici ? Comment résistent-elles au vent, au sable et au sel ? Quels liens unissent ces plantes et les insectes pollinisateurs ?
Une sortie nature pour découvrir les secrets de la biodiversité des dunes perchées de Port Bara .
Plage de Port Bara Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 6 47 89 59 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les super-pouvoirs des fleurs de Port Bara Dunes Sauvages Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Saint-Pierre-Quiberon (Morbihan)
- Concert Fanfare swing peaks !! Bar Isobar Saint-Pierre-Quiberon 11 août 2026
- Atelier croquis et aquarelle Accueil St Joseph Saint-Pierre-Quiberon 14 août 2026
- Les Incontournables les mégalithes de Kerbourgnec Parking Rue des Régatiers Saint-Pierre-Quiberon 14 août 2026
- Fest Noz à Kerhostin Place Maufra Saint-Pierre-Quiberon 14 août 2026
- Fête des Pêcheurs Saint-Pierre-Quiberon 15 août 2026