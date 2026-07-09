Informations pratiques

Thionville

Les Tableaux d’une Exposition, une galerie sonore

30 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-11-11 15:00:00

fin : 2026-11-11 17:00:00

Date(s) :

2026-11-11

Invitation à une déambulation musicale entre les esquisses lumineuses de Wolfgang Amadeus Mozart, les atmosphères feutrées de Gabriel Fauré aux paysages océaniques de Félix Mendelssohn. En apothéose les Tableaux d’une exposition de Modeste Moussorgski sublimés par Maurice Ravel, fresque éclatante où chaque pièce devient image, chaque timbre couleur, pour une immersion saisissante.

Les Noces de Figaro, Pelléas et Mélisande, les Hébrides, les Tableaux d’une Exposition

Concert caritatif au profit du TéléthonTout public

15 .

30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr

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English :

An invitation to a musical journey through the luminous sketches of Wolfgang Amadeus Mozart, the hushed atmospheres of Gabriel Fauré, and the oceanic landscapes of Felix Mendelssohn. The grand finale: Modest Mussorgsky’s Pictures at an Exhibition, reimagined by Maurice Ravel—a dazzling fresco where each piece becomes an image and each timbre a color, creating a captivating immersive experience.

The Marriage of Figaro, Pelléas and Mélisande, The Hebrides, Pictures at an Exhibition

Charity concert to benefit the Telethon

L’événement Les Tableaux d’une Exposition, une galerie sonore Thionville a été mis à jour le 2026-07-09 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME