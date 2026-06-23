Lannion

Les Tardives

Quai d’Aiguillon Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 17:30:00

fin : 2026-07-10 23:45:00

Date(s) :

2026-07-10

Événement intergénérationnel et gratuit, le Festival des Tardives vous attend pour sa 29e édition ! Chaque soir, retrouvez des animations, des arts de la rue, une initiation à la danse bretonne, un fest-noz et un concert.

Quai d’Aiguillon | dès 17h30

De 17:30 à 20:30 La station de transition et d’écologie pratique vous accueille des jeux, des activités, des rencontres pour s’amuser et trouver de bonnes idées !

De 19:40 à 20:40 Une heure pour s’initier à la danse bretonne avec le Centre Culturel Breton

– 17:30 à 18:00 / 19:00 à 19:30 / 22:00 à 22:30 Khamsin Trio, Fanfare / Musique tsigane

– 18:00 à 19:00 Bestiole, Arts de rue / Théâtre de rue

– 20:45 à 22:00 Tinaig ha Selma • Tro-Spered, Fest-Noz / Tremplin Interlycées

– 22:30 à 23:45 FAB I&I, Concert / Reggae

Restauration sur place. .

Quai d’Aiguillon Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Les Tardives Lannion a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose