Les Tardives Lannion
Les Tardives Lannion vendredi 10 juillet 2026.
Lannion
Les Tardives
Quai d’Aiguillon Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 17:30:00
fin : 2026-07-10 23:45:00
Date(s) :
2026-07-10
Événement intergénérationnel et gratuit, le Festival des Tardives vous attend pour sa 29e édition ! Chaque soir, retrouvez des animations, des arts de la rue, une initiation à la danse bretonne, un fest-noz et un concert.
Quai d’Aiguillon | dès 17h30
De 17:30 à 20:30 La station de transition et d’écologie pratique vous accueille des jeux, des activités, des rencontres pour s’amuser et trouver de bonnes idées !
De 19:40 à 20:40 Une heure pour s’initier à la danse bretonne avec le Centre Culturel Breton
– 17:30 à 18:00 / 19:00 à 19:30 / 22:00 à 22:30 Khamsin Trio, Fanfare / Musique tsigane
– 18:00 à 19:00 Bestiole, Arts de rue / Théâtre de rue
– 20:45 à 22:00 Tinaig ha Selma • Tro-Spered, Fest-Noz / Tremplin Interlycées
– 22:30 à 23:45 FAB I&I, Concert / Reggae
Restauration sur place. .
Quai d’Aiguillon Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les Tardives Lannion a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
À voir aussi à Lannion (Côtes-d'Armor)
- exposition d’emaux d’art salle de la forge Lannion 30 juin 2026
- Chorale Faunetik La Mutante Lannion 1 juillet 2026
- Coucou Toma La Mutante Lannion 2 juillet 2026
- Soirée Vive les vacances à la Mutante La Mutante Lannion 3 juillet 2026
- Semaine de coaching padel avec Julien Bondia Smash Club Lannion 4 juillet 2026