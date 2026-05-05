Les Terminales en concert CCM John Lennon Limoges

Limoges

Les Terminales en concert

CCM John Lennon 41 Rue de Feytiat Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Les élèves de Terminale option musique du Lycée Léonard Limosin de Limoges sont heureux de vous présenter leur spectacle de fin d’année, accompagnés de leurs professeurs M. Marsick et M. Ducret. .

CCM John Lennon 41 Rue de Feytiat Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Les Terminales en concert

L’événement Les Terminales en concert Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole