LES THÉÂTRES DE VERDURE : une expérience in vivo Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Paris

Parmi le foisonnement des réflexions liées à la transition écologique, nous sommes convaincus que les arts sont l’un des outils qui nous permettent d’accompagner au mieux les défis et mutations d’un monde bouleversé.

Les Théâtres de Verdure qui, intrinsèquement, créent un lien entre nature et art, nous obligent à développer une relation au vivant singulière. Artistes, publics, partenaires, nous vivons toutes et tous une modification profonde de notre rapport au Vivant dés lors que nous entamons ce dialogue avec les Théâtres de Verdures.

Ce vendredi 18 septembre est donc l’occasion de réunir tous les « actrices et acteurs » qui ensembles pensent et soutiennent les Théâtres de Verdure comme un outil de réflexion de la transition écologique : Qu’est-ce qu’un Théâtre de Verdure ? Les Théâtres de Verdure, nouveau réseau de diffusion « vert » ? Quelles places pour les institutions publiques dans l’accompagnement et le développement des Théâtres de Verdure ?

Venez réfléchir et débattre avec des philosophes, des jardiniers, des autrices et auteurs, des directrices et directeurs de Théâtres de Verdure, des botanistes, des artistes, des scientifiques…

Rencontres et tables rondes autour des Théâtres de Verdure qui de par leur singularité, réinterrogent en permanence nos modes de perception, de transition, de conception et de production des arts vivants.

Le vendredi 18 septembre 2026

de 14h00 à 15h00

gratuit

Entrée Libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-18T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-18T14:00:00+02:00_2026-09-18T15:00:00+02:00

Théâtre de Verdure du Jardin Shakespeare Allée de la Reine Marguerite Route de Suresnes Le Pré Catelan Bois de Boulogne 75016 Paris

https://letheatredeverdure.com/spectacle/les-theatres-de-verdure-une-experience-in-vivo-3/ +33663037237 theatredeverdure.contact@gmail.com https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/ https://www.facebook.com/TdV.TheatredeVerdure/



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