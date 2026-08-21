Informations pratiques

La Salvetat-Peyralès

Les tilleuls au Camping 3

route de Carmaux La Salvetat-Peyralès Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Cochons farcis à la broche

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-04

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-04

Un week-end festif et convivial les 4 et 5 septembre au camping avec l’Auberge du Tilleul ! Au programme braseros, karaoké, soirée DJ, pétanque tout-terrain et cochon à la broche à 20 € (sur réservation avant le 30 août).

Vendredi 4 septembre

14h Accueil des campeurs

20H À 21H HAPPY HOURS

21h Restauration autour du brasero

Election du meilleur campeur

Soirée karaoké

Samedi 5 septembre

9h Déjeuner offert aux campeurs

12h Apéritif animé avec Florence Olivier 13

Cochons farcis à la broche 20€/pers réservation avant le 30 août

15h Concours de pétanque tout terrain Apéritif animé

21h Restauration autour du brasero

Soirée DJ 20 .

route de Carmaux La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 43 89 aubergedutilleul.12@gmail.com

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English :

A festive and fun-filled weekend on September 4 and 5 at the campground with the Auberge du Tilleul! On the agenda: fire pits, karaoke, a DJ night, off-road pétanque, and a whole pig on a spit for 20? (reservations required by August 30).

L’événement Les tilleuls au Camping 3 La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-08-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)