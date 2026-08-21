Les tilleuls au Camping 3 La Salvetat-Peyralès
vendredi 4 septembre 2026 · La Salvetat-Peyralès
Informations pratiques
La Salvetat-Peyralès
Les tilleuls au Camping 3
route de Carmaux La Salvetat-Peyralès Aveyron
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Cochons farcis à la broche
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-04
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-04
Un week-end festif et convivial les 4 et 5 septembre au camping avec l’Auberge du Tilleul ! Au programme braseros, karaoké, soirée DJ, pétanque tout-terrain et cochon à la broche à 20 € (sur réservation avant le 30 août).
Vendredi 4 septembre
14h Accueil des campeurs
20H À 21H HAPPY HOURS
21h Restauration autour du brasero
Election du meilleur campeur
Soirée karaoké
Samedi 5 septembre
9h Déjeuner offert aux campeurs
12h Apéritif animé avec Florence Olivier 13
Cochons farcis à la broche 20€/pers réservation avant le 30 août
15h Concours de pétanque tout terrain Apéritif animé
21h Restauration autour du brasero
Soirée DJ 20 .
route de Carmaux La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 43 89 aubergedutilleul.12@gmail.com
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English :
A festive and fun-filled weekend on September 4 and 5 at the campground with the Auberge du Tilleul! On the agenda: fire pits, karaoke, a DJ night, off-road pétanque, and a whole pig on a spit for 20? (reservations required by August 30).
L’événement Les tilleuls au Camping 3 La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-08-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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