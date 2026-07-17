Les Tontons flingueurs, Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays, Seyne

Informations pratiques

Les Tontons flingueurs Dimanche 20 septembre, 18h00 Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:45:00+02:00

Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Maison de Pays, Place des Armes, Seyne Seyne 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1224#showmovie?id=RNH0R »}]

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