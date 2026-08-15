LES TOULOUSAINS REFONT LES FÊTES STUDIO 55 Toulouse
mardi 22 décembre 2026 · STUDIO 55 · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
LES TOULOUSAINS REFONT LES FÊTES
STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 26 – 26 – EUR
26
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-22 20:00:00
fin : 2026-12-23 21:20:00
Date(s) :
2026-12-22
Entre repas de famille interminables, indigestions, cadeaux revendus le lendemain et bonnes résolutions, la période des fêtes prête à rire.
Mélissa, Pat et Fred vous proposent de terminer l’année en beauté avec un spectacle événement où les cotillons, les repas en famille et les pulls moches seront à l’honneur. Un cabaret festif où s’enguirlandent rires, chansons et parodies…
Quelques dates exceptionnelles pendant lesquelles ils font, défont et refont les fêtes. 26 .
STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie hello@studio-55.fr
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English :
Between endless family meals, indigestion, gifts resold the very next day, and New Year’s resolutions, the holiday season is sure to make you laugh.
L’événement LES TOULOUSAINS REFONT LES FÊTES Toulouse a été mis à jour le 2026-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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