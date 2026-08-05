LES TOUROUGES ET LES TOUBLEUS | Ciné’Mômes LE CARRE BLANC Tinqueux

Informations pratiques

Tinqueux

LES TOUROUGES ET LES TOUBLEUS | Ciné’Mômes

LE CARRE BLANC 1 Rue de la Croix Cordier Tinqueux Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-07 10:30:00

fin : 2027-03-07 11:30:00

Date(s) :

2027-03-07

Tout public

Dim. 07 mars 10h30

Le Carré Blanc Spectacle

À partir de 6 ans | 38 min | Gratuit Accès libre

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Magic Light Pictures

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Une histoire d’amour hilarante qui triomphe des différences, par les célèbres créateurs de Gruffalo.

Sur une lointaine planète vivaient Édouard et Jeannette, un Toubleu et une Tourouge. Par un beau matin, ces deux-là tombèrent amoureux. Le coup de foudre ! Malheureusement pour eux, sur la lointaine planète, Tourouges et Toubleus ne se mélangent pas, et bien plus encore ils se détestent! Hors de question donc pour une Tourouge d’épouser un Toubleu… .

LE CARRE BLANC 1 Rue de la Croix Cordier Tinqueux 51430 Marne Grand Est

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English : LES TOUROUGES ET LES TOUBLEUS | Ciné’Mômes

L’événement LES TOUROUGES ET LES TOUBLEUS | Ciné’Mômes Tinqueux a été mis à jour le 2026-08-05 par ADT de la Marne