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LES TOUROUGES ET LES TOUBLEUS | Ciné’Mômes LE CARRE BLANC Tinqueux

dimanche 7 mars 2027 · LE CARRE BLANC · Tinqueux

Informations pratiques

Début
dimanche 7 mars 2027
Fin
dimanche 7 mars 2027
Heure de début
10:30:00
Lieu
LE CARRE BLANC
Adresse
1 Rue de la Croix Cordier
Ville
51430 Tinqueux
Département
Marne
Tarif
0 0 0 Gratuit Entrée libre

Tinqueux

LES TOUROUGES ET LES TOUBLEUS | Ciné’Mômes

LE CARRE BLANC 1 Rue de la Croix Cordier Tinqueux Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-07 10:30:00
fin : 2027-03-07 11:30:00

Date(s) :
2027-03-07

Tout public
Dim. 07 mars 10h30
Le Carré Blanc Spectacle
À partir de 6 ans | 38 min | Gratuit Accès libre


Magic Light Pictures

Une histoire d’amour hilarante qui triomphe des différences, par les célèbres créateurs de Gruffalo.

Sur une lointaine planète vivaient Édouard et Jeannette, un Toubleu et une Tourouge. Par un beau matin, ces deux-là tombèrent amoureux. Le coup de foudre ! Malheureusement pour eux, sur la lointaine planète, Tourouges et Toubleus ne se mélangent pas, et bien plus encore ils se détestent! Hors de question donc pour une Tourouge d’épouser un Toubleu…   .

LE CARRE BLANC 1 Rue de la Croix Cordier Tinqueux 51430 Marne Grand Est  

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English : LES TOUROUGES ET LES TOUBLEUS | Ciné’Mômes

L’événement LES TOUROUGES ET LES TOUBLEUS | Ciné’Mômes Tinqueux a été mis à jour le 2026-08-05 par ADT de la Marne

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