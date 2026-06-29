Rouen

Les tout-petits astronautes

115 Boulevard de l’Europe Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 15:30:00

fin : 2026-08-18 15:50:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-07 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01

Un premier voyage dans l’espace pour les enfants de 0 à 6 ans. Après une courte séance sous le dôme du planétarium avec Ted l’astronaute, les enfants manipulent et replacent les planètes du système solaire pour reconstituer son aventure. .

115 Boulevard de l’Europe Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 91 06 reservation@scienceaction.asso.fr

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English : Les tout-petits astronautes

L’événement Les tout-petits astronautes Rouen a été mis à jour le 2026-06-24 par Seine-Maritime Attractivité