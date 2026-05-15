Les Travailleurs de la mer Cie Lisnerven Place des Fontaines Doué-en-Anjou

Informations pratiques

Doué-en-Anjou

Les Travailleurs de la mer Cie Lisnerven

Place des Fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-16 20:30:00

fin : 2027-01-16 21:45:00

Date(s) :

2027-01-16

Contrairement aux Misérables, roman de la collectivité, Les Travailleurs de la mer est le roman du monologue et de l’individuel. La pièce nous embarque dans l’aventure de Gilliatt, une épopée solitaire et proprement extraordinaire.

Les Travailleurs de la mer nous interroge sur notre nature humaine. Que peut l’homme face aux forces de la nature ? Quelles limites est-il capable de dépasser physiquement et mentalement ? Quelles conditions extrêmes l’être humain est-il capable de supporter ?

Le sujet du spectacle, avant d’être celui de la nature avec un grand N (le vent, la tempête, la pluie, les vagues, l’orage, la pieuvre) est celui de la nature de l’être humain. À quel point son pouvoir est immense… et minuscule.

Le comédien, seul au plateau, est tour à tour narrateur, chanteur, personnages. Il donne chair au texte, en révèle toute l’humanité et nous emporte par son interprétation magistrale.

Bouleversant et grandiose ! Le Figaro

Le comédien est prodigieux ! La force titanesque du personnage rejoint celle de l’acteur irradiant du don de lui-même. Théâtre(s) magazine

Mise en scène Clémentine Niewdanski Comédien Elya Birman Adaptation Elya Birman, Clémentine Newdanski Scénographie et costumes Estelle Gautier Lumières Florent Penide Création sonore Thibaut Champagne Photo Filip Flatau

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 16 janvier 2027 de 20h30 à 21h45. .

Place des Fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 09 77 culture@doue-en-anjou.fr

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English :

Unlike *Les Misérables*, a novel about the collective, *Les Travailleurs de la mer* is a novel of monologue and the individual. The play takes us on the adventure of Gilliatt, a solitary and truly extraordinary epic.

L’événement Les Travailleurs de la mer Cie Lisnerven Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-30 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME