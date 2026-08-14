Les Traversées du Marais au CWB|Paris Centre Wallonie-Bruxelles Paris

Informations pratiques

Imaginée avec le collectif Mange tes mots, cette soirée tisse des liens entre les scènes de poésies contemporaines belges et françaises à travers des pratiques qui envisagent le langage comme un espace d’expérimentation, de relation et de transformation. Les mots n’y sont jamais de simples véhicules de sens : ils deviennent matière à performer, à partager, à déplacer. Ils portent les mémoires, les conflits, les affects et les imaginaires qui traversent les corps autant que les récits.

Dès l’après-midi, l’artiste Eloïse Tabouret active Crève $@!0?€, un protocole participatif et discursif prenant la forme d’un jeu de table ouvert au public. Pensé comme un manifeste en devenir, expurgé d’auteur.autrice. Unique, le protocole se présente comme un espace collaboratif où la parole révèle les tensions, les contradictions, les puissances de réappropriation et de prises de position qui traversent le langage . Les échanges deviennent une matière communale, destinée à être réactivée transcrite puis prolongée sous une forme éditoriale.

En parallèle, le collectif Mange tes mots propose un atelier d’écriture nourri par les recherches d’Eloïse Tabouret autour des inventions lexicales et des pratiques collectives. Les participant·es y explorent les déplacements du langage, expérimentent ses écarts et élaborent des textes qui trouveront un premier espace d’énonciation lors du micro ouvert.

À mesure que la soirée se déploie, les écritures quittent l’espace de l’atelier pour investir la scène. Le micro ouvert accueille d’abord les textes et les voix du public (sur inscription en amont auprès du collectif), puis se déploie en une programmation réunissant trois auteur·ices belges et deux français·es. De la poésie punk et profondément incarnée de Bo Rainotte aux partitions verbales d’Olivia Tapiero, dont la syntaxe se fracture jusqu’à devenir mouvement sonore, en passant par les formes hybrides de Jules Beurrier-Loncan, qui tissent des liens entre écriture, composition musicale et performance, jusqu’aux récits de Raïssa Yowali, où les questions d’identité, de mémoire et de filiation rencontrent la scène, et à la langue plastique, baroque et sensible de Mardi Forestier, où le sensible précède le sens, se dessine une constellation d’écritures contemporaines où l’intime rencontre le politique, où le sensible se partage et où la langue s’invente dans l’acte même de sa profération.

En écho aux Traversées du Marais, cette soirée fait de la poésie un espace de rencontre et d’expérimentation. Une traversée où les écritures se mettent en partage, où les voix se répondent sans se ressembler ou s’assimiler et où le langage retrouve sa capacité à porter de nouveaux imaginaires et à faire émerger des formes de vie collectives.

PROGRAMME

– 16h-18h : Atelier d’écriture gratuit sur réservation animé par le collectif Mange tes mots

– 16h-19h : Protocole performatif d’Eloïse Tabouret en accès libre

– 19h-23h : Soirée poésie en accès libre (scène ouverte et performances littéraires)

Dans le cadre des Traversées du Marais, le CWB|Paris vous invite à découvrir une journée d’expérimentations poétiques et performatives autour des mots à vivre avec Eloïse Tabouret & Mange tes mots.

Le samedi 05 septembre 2026

de 16h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-05T19:00:00+02:00

fin : 2026-09-06T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-05T16:00:00+02:00_2026-09-05T23:00:00+02:00

Centre Wallonie-Bruxelles 127-129, rue Saint-Martin 75004 Paris

https://cwb.fr/agenda/eloise-tabouret-mange-tes-mots-traversees-du-marais +33153019696 info@cwb.fr



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