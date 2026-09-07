Les trésors cachés de l’Eglise Saint-Denis, église Saint Denis, Rillieux-la-Pape

Informations pratiques

Les trésors cachés de l’Eglise Saint-Denis Samedi 19 septembre, 14h00 église Saint Denis Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Levez les yeux et laissez-vous surprendre par les remarquables fresques qui ornent les plafonds de l’église Saint-Denis. Guidés par des membres de la Société Nouvelle d’Histoire et du Patrimoine, découvrez l’histoire, les symboles et les secrets de ce décor méconnu qui fait la richesse de cet édifice emblématique de la ville.

église Saint Denis 10 rue du général Brosset 69140 Rillieux la pape Rillieux-la-Pape 69140 Europe Mont-Blanc Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 37 85 01 81 L’église Saint-Denis a été construite en 1865 sur le site de l’ancienne église paroissiale de Rillieux. Elle est représentative du style néo-roman, avec ses voûtes en berceau, ses pierres de Couzon et de Villebois, et ses décors peints. Parkings gratuits à proximité

Levez les yeux et laissez-vous surprendre par les remarquables fresques qui ornent les plafonds de l’église Saint-Denis. Guidés par des membres de la Société Nouvelle d’Histoire et du Patrimoine, les…

© service culture – ville de Rillieux-la-Pape