Les Troglos de la Sablière Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

Informations pratiques

Doué-en-Anjou

Les Troglos de la Sablière

Doué-la-Fontaine 16 petite rue de la riffaudiere Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 5.6 – 5.6 – 5.6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

La sablière est creusée au début du 20e siècle pour extraire le falun en sable.

Visites guidées.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 Visite guidée à partir de 14h30, à partir de 15h30 et à partir de 16h30. .

Doué-la-Fontaine 16 petite rue de la riffaudiere Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 98 79 contact@histoirederose.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The sand pit was dug in the early 20th century to extract falun sand.

L’événement Les Troglos de la Sablière Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-12 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME