Les Troglos de la Sablière Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou
samedi 19 septembre 2026 · Doué-la-Fontaine · Doué-en-Anjou
Informations pratiques
Doué-en-Anjou
Les Troglos de la Sablière
Doué-la-Fontaine 16 petite rue de la riffaudiere Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 5.6 – 5.6 – 5.6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
La sablière est creusée au début du 20e siècle pour extraire le falun en sable.
Visites guidées.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 Visite guidée à partir de 14h30, à partir de 15h30 et à partir de 16h30. .
Doué-la-Fontaine 16 petite rue de la riffaudiere Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 98 79 contact@histoirederose.com
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English :
The sand pit was dug in the early 20th century to extract falun sand.
L’événement Les Troglos de la Sablière Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-12 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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