Les Trois Beaux Days : MERYEM ABOULOUAFA Arènes de Montmartre Paris

Meryem Aboulouafa est une chanteuse, autrice-compositrice et narratrice originaire de Casablanca, au Maroc. Elle développe très tôt un univers artistique singulier, nourri par les mélodies traditionnelles marocaines, les grandes divas arabes, le rock anglo-saxon et la chanson française. Son deuxième album, Family est un projet narratif et incarné, où se croisent mémoire, filiation et quête d’identité. Portée par une écriture toujours plus libre, Meryem Aboulouafa y affirme une voix singulière, à la fois intime et universelle, profondément ancrée dans le présent.

Rendez-vous les 01, 02 et 03 JUILLET pour Les Trois Beaux Days, 6e édition ! Les Trois Baudets seront bientôt de retour dans leur résidence estivale: Les Arènes de Montmartre ! 3 concerts en plein air dans un lieu atypique et méconnu niché aux pieds du Sacré Coeur.

Le mercredi 01 juillet 2026

de 20h00 à 22h00

payant

Prévente 35€ • Sur place 38€

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-01T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-02T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-01T20:00:00+02:00_2026-07-01T22:00:00+02:00

Arènes de Montmartre 25, rue de Chappe 75018 Paris

Métro -> 12 : Abbesses (Paris) (289m)

Bus -> 40 : Funiculaire de Montmartre – Gare Haute (Paris) (88m)

Vélib -> Tardieu – Chappe (165.19m)

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