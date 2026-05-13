Les trois clés : les légumes, Musée de la faïence et des beaux-arts, Nevers

Les trois clés : les légumes Samedi 23 mai, 18h00 Musée de la faïence et des beaux-arts Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Pendant la Nuit des musées, parcourez les trois musées du centre-ville (Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Musée archéologique de la Porte du Croux et l’Espace Patrimoine du Palais ducal) de Nevers à la recharche d’indices pour débustquer les légumes cachés dans nos monuments. Prenez le temps de déguster des soupes de saisons afin de révéler tous les arômes de cette soirée.

Musée de la faïence et des beaux-arts 16 Rue Saint-Genest, 58000 Nevers, France Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386684460 https://culture.nevers.fr/musee-de-la-faience-et-des-beaux-arts Plongez au cœur des trésors artistiques de Nevers à travers trois collections emblématiques. De l’héritage faïencier à l’art délicat des verres émaillés, en passant par les chefs-d’œuvre des Beaux-Arts, chaque parcours révèle l’histoire, le savoir-faire et la créativité qui ont marqué la ville et ses artistes.

Grâce aux différents dispositifs de la Microfolie, vous pourrez expérimenter l’art comme vous ne l’avez jamais fait. Des tablettes connectées à un écran géant vous permettront d’en apprendre plus sur les chefs-d’œuvre des plus grands musées nationaux. Bus : arrêts Charles-de-Gaulle ou Place Mossé Parking. Entrée PMR par les jardins (grille près de l’église Saint-Genest).

Pendant la Nuit des musées, parcourez les trois musées du centre-ville (Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Musée archéologique de la Porte du Croux et l’Espace Patrimoine du Palais ducal) de à la…

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