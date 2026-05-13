Une histoire d’oiseaux….., Musée de la faïence et des beaux-arts, Nevers

Une histoire d’oiseaux….. Samedi 23 mai, 18h00 Musée de la faïence et des beaux-arts Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Restitution du projet déducation artistique et culturelle « Une histoire d’oiseaux…».

De la préhistoire à nos jours, l’oiseau inspire les artistes et se retrouve dans des œuvres traitant de la mythologie, des croyances, des superstitions, des légendes…

Venez découvrir les réalisation de formes et de matières de ce projet qui propose de tisser des liens entre patrimoine naturel, historique et artistique.

Présentation des élèves à partir de 18h.

Musée de la faïence et des beaux-arts 16 Rue Saint-Genest, 58000 Nevers, France Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386684460 https://culture.nevers.fr/musee-de-la-faience-et-des-beaux-arts Plongez au cœur des trésors artistiques de Nevers à travers trois collections emblématiques. De l’héritage faïencier à l’art délicat des verres émaillés, en passant par les chefs-d’œuvre des Beaux-Arts, chaque parcours révèle l’histoire, le savoir-faire et la créativité qui ont marqué la ville et ses artistes.

Grâce aux différents dispositifs de la Microfolie, vous pourrez expérimenter l’art comme vous ne l’avez jamais fait. Des tablettes connectées à un écran géant vous permettront d’en apprendre plus sur les chefs-d’œuvre des plus grands musées nationaux. Bus : arrêts Charles-de-Gaulle ou Place Mossé Parking. Entrée PMR par les jardins (grille près de l’église Saint-Genest).

Restitution du projet déducation artistique et culturelle « Une histoire d’oiseaux…».

Musée de la Faïence et des Beaux-arts