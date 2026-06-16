Informations pratiques

Vierzon

Les trois coups

37 Avenue de la République Vierzon Cher

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-13 20:30:00

fin : 2027-03-13

Date(s) :

2027-03-13

Le trésor dans le potager, comédie d’Angélique Sutty. Ange et démon, comédie de José Camba. 13 .

37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60 billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr

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English :

L’événement Les trois coups Vierzon a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de VIERZON