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AGENDA · Vierzon

Les trois coups Vierzon

samedi 13 mars 2027 · Vierzon

Les trois coups Vierzon

Informations pratiques

Début
samedi 13 mars 2027
Fin
samedi 13 mars 2027
Heure de début
20:30:00
Adresse
37 Avenue de la République
Ville
18100 Vierzon
Département
Cher
Tarif
13 13 13 Tarif de base plein tarif

Vierzon

Les trois coups

37 Avenue de la République Vierzon Cher

Tarif : 13 – 13 – EUR
13
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-13 20:30:00
fin : 2027-03-13

Date(s) :
2027-03-13

Le trésor dans le potager, comédie d’Angélique Sutty. Ange et démon, comédie de José Camba. 13  .

37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60  billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr

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English :

L’événement Les trois coups Vierzon a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de VIERZON

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