Les trois petits cochons Théâtre Essaïon Paris

Petits cochons deviendront grands et construiront leurs maisons.

Mais seront–elles assez solides pour résister au souffle du grand méchant loup ?

durée : 40 minutes

Un spectacle jubilatoire, ponctué de ritournelles à reprendre tous en choeur, pour les tout-petits de 1 à 6 ans.

Du samedi 09 mai 2026 au dimanche 26 juillet 2026 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 11h40

Du lundi 06 juillet 2026 au vendredi 17 juillet 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 11h10

Le vendredi 08 mai 2026

de 11h00 à 11h40

payant

12 euros.

Public tout-petits et enfants. A partir de 1 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-08T14:00:00+02:00

fin : 2026-07-26T14:40:00+02:00

Date(s) : 2026-05-08T11:00:00+02:00_2026-05-08T11:40:00+02:00;2026-05-09T11:00:00+02:00_2026-05-09T11:40:00+02:00;2026-05-10T11:00:00+02:00_2026-05-10T11:40:00+02:00;2026-05-16T11:00:00+02:00_2026-05-16T11:40:00+02:00;2026-05-17T11:00:00+02:00_2026-05-17T11:40:00+02:00;2026-05-23T11:00:00+02:00_2026-05-23T11:40:00+02:00;2026-05-24T11:00:00+02:00_2026-05-24T11:40:00+02:00;2026-05-30T11:00:00+02:00_2026-05-30T11:40:00+02:00;2026-05-31T11:00:00+02:00_2026-05-31T11:40:00+02:00;2026-06-06T11:00:00+02:00_2026-06-06T11:40:00+02:00;2026-06-07T11:00:00+02:00_2026-06-07T11:40:00+02:00;2026-06-13T11:00:00+02:00_2026-06-13T11:40:00+02:00;2026-06-14T11:00:00+02:00_2026-06-14T11:40:00+02:00;2026-06-20T11:00:00+02:00_2026-06-20T11:40:00+02:00;2026-06-21T11:00:00+02:00_2026-06-21T11:40:00+02:00;2026-06-27T11:00:00+02:00_2026-06-27T11:40:00+02:00;2026-06-28T11:00:00+02:00_2026-06-28T11:40:00+02:00;2026-07-04T11:00:00+02:00_2026-07-04T11:40:00+02:00;2026-07-05T11:00:00+02:00_2026-07-05T11:40:00+02:00;2026-07-06T10:30:00+02:00_2026-07-06T11:10:00+02:00;2026-07-07T10:30:00+02:00_2026-07-07T11:10:00+02:00;2026-07-08T10:30:00+02:00_2026-07-08T11:10:00+02:00;2026-07-09T10:30:00+02:00_2026-07-09T11:10:00+02:00;2026-07-10T10:30:00+02:00_2026-07-10T11:10:00+02:00;2026-07-11T11:00:00+02:00_2026-07-11T11:40:00+02:00;2026-07-12T11:00:00+02:00_2026-07-12T11:40:00+02:00;2026-07-13T10:30:00+02:00_2026-07-13T11:10:00+02:00;2026-07-14T10:30:00+02:00_2026-07-14T11:10:00+02:00;2026-07-15T10:30:00+02:00_2026-07-15T11:10:00+02:00;2026-07-16T10:30:00+02:00_2026-07-16T11:10:00+02:00;2026-07-17T10:30:00+02:00_2026-07-17T11:10:00+02:00;2026-07-18T11:00:00+02:00_2026-07-18T11:40:00+02:00;2026-07-19T11:00:00+02:00_2026-07-19T11:40:00+02:00;2026-07-25T11:00:00+02:00_2026-07-25T11:40:00+02:00;2026-07-26T11:00:00+02:00_2026-07-26T11:40:00+02:00

Théâtre Essaïon 6, rue Pierre au Lard 75004 Paris

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