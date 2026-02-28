Matsuri au Parc Floral de Paris : une immersion totale au cœur du Japon Parc Floral de Paris Paris

Du 8 au 10 mai 2026, venez découvrir une sélection authentique de street-food japonaise, flâner parmi les stands d’artisans passionnés et vibrer au rythme de concerts gratuits. Ce sera également l’occasion unique d’admirer la prestigieuse collection de bonsaï du Parc Floral de Paris. Un rendez-vous incontournable pour les amoureux de la culture nippone et de la nature.

Matsuri du Parc Floral de Paris

L’immersion japonaise au cœur du printemps

La 6e édition du Matsuri, qui se tiendra du 8 au 10 mai 2026. Ce rendez-vous devenu incontournable transforme le Parc Floral de Paris en un véritable quartier de Tokyo ou de Kyoto le temps d’un week-end prolongé.

Au programme de l’édition 2026 :

Street Food Japonaise : Un parcours gustatif authentique avec des bentos, onigiris, taiyakis, takoyakis et le célèbre sponge cake japonais.

Artisans et Créateurs : Des stands consacrés au savoir-faire traditionnel et contemporain japonais, du textile à l'artisanat.

Concerts et Spectacles : La scène du Parc Floral de Paris propose des concerts gratuits sur les trois jours, mêlant musiques traditionnelles et fusion avec des sonorités de notre temps.

La Collection de bonsaï : En point d'orgue, la découverte de la première collection publique permanente de bonsaï en Europe. Un écrin de sérénité et d'excellence horticole au sein du Parc Floral de Paris.

Informations Pratiques :

Dates : Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Parc Floral de Paris , espace face à la grande scène et Pavillon des bonsaï.

, espace face à la grande scène et Pavillon des bonsaï. Accès : L’événement est gratuit, mais l’entrée au Parc Floral de Paris est payante

(2,70 € pour un adulte).

Du vendredi 08 mai 2026 au dimanche 10 mai 2026 :

vendredi, samedi, dimanche

de 09h30 à 19h30

gratuit Tout public.

Parc Floral de Paris 1 route de la Pyramide 75012 Paris

https://www.matsuriparis.fr/ https://www.facebook.com/matsuriparis.fr https://www.facebook.com/matsuriparis.fr



