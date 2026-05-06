Initiation à la modélisation 3D avec Blender, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Initiation à la modélisation 3D avec Blender Vendredi 8 mai, 11h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T11:00:00+02:00 – 2026-05-08T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-08T11:00:00+02:00 – 2026-05-08T13:00:00+02:00

Envie de créer vos propres props ou accessoires de costume en impression 3D ? Commencez par maîtriser l’outil. Dans cet atelier, vous découvrez les bases de Blender, le logiciel de modélisation 3D open source : prise en main de l’interface, création de volumes simples et assemblage de formes géométriques.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Dans cet atelier, vous découvrez les bases de Blender, le logiciel de modélisation 3D open source : prise en main de l’interface, création de volumes simples et assemblage de formes géométriques. modelisation 3d cosplay