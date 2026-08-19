Les Trois Soeurs avec le Théâtre de la mer L’R de la mer Marseille 2e Arrondissement
vendredi 6 novembre 2026 · L'R de la mer · Marseille 2e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 2e Arrondissement
Les Trois Soeurs avec le Théâtre de la mer
Vendredi 6 novembre 2026 de 20h à 21h15.
Samedi 7 novembre 2026 de 20h à 21h15. L’R de la mer 53 rue de la Joliette Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 20:00:00
fin : 2026-11-07 21:15:00
Date(s) :
2026-11-06 2026-11-07
Trois comédiennes désirent monter la pièce de Tchekov, Les Trois soeurs. L’histoire de trois filles qui habitent une petite ville moyenne et ennuyeuse et qui rêvent de partir ailleurs pour changer de vie…
Trois comédiennes désirent monter la pièce de Tchekov, Les Trois soeurs. L’histoire de trois filles qui habitent une petite ville moyenne et ennuyeuse et qui rêvent de partir ailleurs pour changer de vie… Mais sans moyens, sans casting prestigieux, ces actrices arriveront-elles à réaliser leur rêve ?
Une nouvelle fois, avec Les Trois soeurs échos de nos rêves, la compagnie invite le public à participer à l’élaboration du spectacle et à en être l’auteur. La pièce se construit avec lui, sous ses yeux, de manière instantanée et improvisée… .
L’R de la mer 53 rue de la Joliette Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 95 35 94 partenariats@letheatredelamer.fr
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English :
Three actresses want to stage Chekhov’s play, *The Three Sisters*. It’s the story of three sisters who live in a small, boring, provincial town and dream of moving away to start a new life…
L’événement Les Trois Soeurs avec le Théâtre de la mer Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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