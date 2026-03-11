Les vacances de printemps à la ferme La Ferme de Paris Paris

Du mardi au vendredi de 14h00 à 16h30

D’où vient la laine ? : Atelier de découverte autour de la filière laine, initiation au filage

Lors des vacances scolaires, venez découvrir la filière laine autour d’un atelier pratique

Du mardi 21 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 16h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-21T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-30T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-21T14:00:00+02:00_2026-04-21T16:30:00+02:00;2026-04-22T14:00:00+02:00_2026-04-22T16:30:00+02:00;2026-04-23T14:00:00+02:00_2026-04-23T16:30:00+02:00;2026-04-24T14:00:00+02:00_2026-04-24T16:30:00+02:00;2026-04-28T14:00:00+02:00_2026-04-28T16:30:00+02:00;2026-04-29T14:00:00+02:00_2026-04-29T16:30:00+02:00;2026-04-30T14:00:00+02:00_2026-04-30T16:30:00+02:00

La Ferme de Paris 24 route de la tourelle 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597



Afficher la carte du lieu La Ferme de Paris et trouvez le meilleur itinéraire

