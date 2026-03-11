Les vacances de printemps à la ferme La Ferme de Paris Paris
Les vacances de printemps à la ferme La Ferme de Paris Paris mardi 21 avril 2026.
Du mardi au vendredi de 14h00 à 16h30
D’où vient la laine ? : Atelier de découverte autour de la filière laine, initiation au filage
Lors des vacances scolaires, venez découvrir la filière laine autour d’un atelier pratique
Du mardi 21 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h00 à 16h30
gratuit Tout public.
La Ferme de Paris 24 route de la tourelle 75012 Paris
