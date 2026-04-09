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Stage de Musique Assistée par Ordinateur (MAO) Centre Paris’ Anim Binet PARIS

Stage de Musique Assistée par Ordinateur (MAO) Centre Paris’ Anim Binet PARIS

Stage de Musique Assistée par Ordinateur (MAO) Centre Paris’ Anim Binet PARIS mardi 21 avril 2026.

Lieu : Centre Paris' Anim Binet

Adresse : 28 avenue de la Porte de Montmartre

Ville : 75018 PARIS

Département : Paris

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Tarif : <p><br></p>

Tu n’as jamais fait de musique ? Ce stage est pour toi ! Pendant 4 après-midis, nous t’accompagnons, pas à pas, dans l’univers de la MAO avec Bandlab, le studio en ligne gratuit et intuitif. Beats hip-hop, électro, pop… Tu découvres, tu expérimentes, tu construis ton premier morceau de a à Z _ et tu repars avec une création 100% à toi Zéro expérience requise Zéro matos nécessaire 100% envie de créer

Création de musique numérique pour débutants
Du mardi 21 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h00 à 17h00
gratuit

Public jeunes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-21T17:00:00+02:00
fin : 2026-04-24T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-21T14:00:00+02:00_2026-04-21T17:00:00+02:00;2026-04-22T14:00:00+02:00_2026-04-22T17:00:00+02:00;2026-04-23T14:00:00+02:00_2026-04-23T17:00:00+02:00;2026-04-24T14:00:00+02:00_2026-04-24T17:00:00+02:00

Centre Paris’ Anim Binet 28 avenue de la Porte de Montmartre  75018 PARIS
https://www.animactisce.org/stage/5032/16-stage-mao-bandlab-12-18-ans.htm?centre=14 +33142556974 cpabinet@actisce.org https://www.facebook.com/centrebinet/ https://www.facebook.com/centrebinet/


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