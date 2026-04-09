Stage de Musique Assistée par Ordinateur (MAO) Centre Paris’ Anim Binet PARIS

Tu n’as jamais fait de musique ? Ce stage est pour toi ! Pendant 4 après-midis, nous t’accompagnons, pas à pas, dans l’univers de la MAO avec Bandlab, le studio en ligne gratuit et intuitif. Beats hip-hop, électro, pop… Tu découvres, tu expérimentes, tu construis ton premier morceau de a à Z _ et tu repars avec une création 100% à toi Zéro expérience requise Zéro matos nécessaire 100% envie de créer

Création de musique numérique pour débutants

Du mardi 21 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 17h00

gratuit

Public jeunes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-21T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-24T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-21T14:00:00+02:00_2026-04-21T17:00:00+02:00;2026-04-22T14:00:00+02:00_2026-04-22T17:00:00+02:00;2026-04-23T14:00:00+02:00_2026-04-23T17:00:00+02:00;2026-04-24T14:00:00+02:00_2026-04-24T17:00:00+02:00

Centre Paris’ Anim Binet 28 avenue de la Porte de Montmartre 75018 PARIS

https://www.animactisce.org/stage/5032/16-stage-mao-bandlab-12-18-ans.htm?centre=14 +33142556974 cpabinet@actisce.org https://www.facebook.com/centrebinet/ https://www.facebook.com/centrebinet/



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