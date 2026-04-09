Stage de Musique Assistée par Ordinateur (MAO) Centre Paris’ Anim Binet PARIS
Stage de Musique Assistée par Ordinateur (MAO) Centre Paris’ Anim Binet PARIS mardi 21 avril 2026.
Tu n’as jamais fait de musique ? Ce stage est pour toi ! Pendant 4 après-midis, nous t’accompagnons, pas à pas, dans l’univers de la MAO avec Bandlab, le studio en ligne gratuit et intuitif. Beats hip-hop, électro, pop… Tu découvres, tu expérimentes, tu construis ton premier morceau de a à Z _ et tu repars avec une création 100% à toi Zéro expérience requise Zéro matos nécessaire 100% envie de créer
Création de musique numérique pour débutants
Du mardi 21 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h00 à 17h00
gratuit
Public jeunes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-21T17:00:00+02:00
fin : 2026-04-24T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-21T14:00:00+02:00_2026-04-21T17:00:00+02:00;2026-04-22T14:00:00+02:00_2026-04-22T17:00:00+02:00;2026-04-23T14:00:00+02:00_2026-04-23T17:00:00+02:00;2026-04-24T14:00:00+02:00_2026-04-24T17:00:00+02:00
Centre Paris’ Anim Binet 28 avenue de la Porte de Montmartre 75018 PARIS
https://www.animactisce.org/stage/5032/16-stage-mao-bandlab-12-18-ans.htm?centre=14 +33142556974 cpabinet@actisce.org https://www.facebook.com/centrebinet/ https://www.facebook.com/centrebinet/
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