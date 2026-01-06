Les Vendredis à Sarret Arbois
Les Vendredis à Sarret Arbois vendredi 24 juillet 2026.
Les Vendredis à Sarret
Squarre Sarret Grozon Arbois Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Les Vendredis à Sarret sont de retour à Arbois !
Des concerts en plein air, ambiance festive garantie !
Programmation 2026 en préparation
– 10/07
– 24/07
– 31/07 concert dans le cadre du festival de Tango
– 07/08
Buvette et petite restauration à chaque concert (avec les associations locales)
Ambiance guinguette, été & musique dans le cœur d’Arbois !
Proposés et organisés par la ville d’Arbois .
Squarre Sarret Grozon Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 55 55 mairie@arbois.fr
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English : Les Vendredis à Sarret
L’événement Les Vendredis à Sarret Arbois a été mis à jour le 2026-03-11 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA