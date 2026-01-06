Les Vendredis à Sarret

Squarre Sarret Grozon Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Les Vendredis à Sarret sont de retour à Arbois !

Des concerts en plein air, ambiance festive garantie !

Programmation 2026 en préparation

– 10/07

– 24/07

– 31/07 concert dans le cadre du festival de Tango

– 07/08

Buvette et petite restauration à chaque concert (avec les associations locales)

Ambiance guinguette, été & musique dans le cœur d’Arbois !

Proposés et organisés par la ville d’Arbois .

Squarre Sarret Grozon Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 55 55 mairie@arbois.fr

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English : Les Vendredis à Sarret

L’événement Les Vendredis à Sarret Arbois a été mis à jour le 2026-03-11 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA