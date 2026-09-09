Les Vendredis Découverte Escales autour du Monde Salle des fêtes Touques
vendredi 9 octobre 2026 · Salle des fêtes · Touques
Informations pratiques
Touques
Les Vendredis Découverte Escales autour du Monde
Salle des fêtes 8 bis Avenue Charles de Gaulle Touques Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 18:00:00
fin : 2026-10-09 19:30:00
Date(s) :
2026-10-09 2026-12-04 2027-02-12 2027-04-09 2027-06-04
Un vendredi tous les deux mois, partir à la découverte d’un pays, de sa culture, de ses traditions et de ses saveurs, le temps d’une soirée conviviale et dépaysante. Présentation photos et vidéo, échanges, interludes culturels et dégustations de spécialités typiques. 09/10 Brésil 04/12 Pérou.
La Ville de Touques organise Les Vendredis Découverte Escales autour du Monde en collaboration avec l’agence de voyage Jean Rêve de Voyage.
Le principe ? Un vendredi tous les deux mois, partir à la découverte d’un pays, de sa culture, de ses traditions et de ses saveurs, le temps d’une soirée conviviale et dépaysante.
Présentation photos et vidéo, échanges et questions, interludes culturels et dégustations de spécialités typiques sont au programme.
Vendredi 9 octobre Le Brésil
Vendredi 4 décembre Le Pérou
Vendredi 12 février L’Argentine
Vendredi 9 avril L’Australie
Vendredi 4 juin L’Afrique du Sud
5 destinations, 5 voyages, une année d’évasion ! .
Salle des fêtes 8 bis Avenue Charles de Gaulle Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 61 00 80 04 animation@mairiedetouques.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Vendredis Découverte Escales autour du Monde
One Friday every two months, set off to discover a country, its culture, traditions and flavours, during a convivial and exotic evening. Photo and video presentations, discussions, cultural interludes and tastings of traditional specialities. 9 October: Brazil 4 December: Peru.
L’événement Les Vendredis Découverte Escales autour du Monde Touques a été mis à jour le 2026-09-01 par OT SPL Deauville
À voir aussi à Touques (Calvados)
- Exposition Les Amis du Salon d’Automne de Paris Place Saint-Pierre Touques 9 septembre 2026
- Brocante mensuelle Touques 20 septembre 2026
- Journées du Patrimoine La parade des Toqués Touques 20 septembre 2026
- Théâtre Les colocs Salle des fêtes Touques 25 septembre 2026
- Un dimanche de caractère Visite guidée Au fil de l’eau Touques 4 octobre 2026