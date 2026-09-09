Les Vendredis Découverte Escales autour du Monde Salle des fêtes Touques

Informations pratiques

Touques

Les Vendredis Découverte Escales autour du Monde

Salle des fêtes 8 bis Avenue Charles de Gaulle Touques Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 18:00:00

fin : 2026-10-09 19:30:00

Date(s) :

2026-10-09 2026-12-04 2027-02-12 2027-04-09 2027-06-04

Un vendredi tous les deux mois, partir à la découverte d’un pays, de sa culture, de ses traditions et de ses saveurs, le temps d’une soirée conviviale et dépaysante. Présentation photos et vidéo, échanges, interludes culturels et dégustations de spécialités typiques. 09/10 Brésil 04/12 Pérou.

La Ville de Touques organise Les Vendredis Découverte Escales autour du Monde en collaboration avec l’agence de voyage Jean Rêve de Voyage.

Le principe ? Un vendredi tous les deux mois, partir à la découverte d’un pays, de sa culture, de ses traditions et de ses saveurs, le temps d’une soirée conviviale et dépaysante.

Présentation photos et vidéo, échanges et questions, interludes culturels et dégustations de spécialités typiques sont au programme.

Vendredi 9 octobre Le Brésil

Vendredi 4 décembre Le Pérou

Vendredi 12 février L’Argentine

Vendredi 9 avril L’Australie

Vendredi 4 juin L’Afrique du Sud

5 destinations, 5 voyages, une année d’évasion ! .

Salle des fêtes 8 bis Avenue Charles de Gaulle Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 61 00 80 04 animation@mairiedetouques.fr

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English : Les Vendredis Découverte Escales autour du Monde

One Friday every two months, set off to discover a country, its culture, traditions and flavours, during a convivial and exotic evening. Photo and video presentations, discussions, cultural interludes and tastings of traditional specialities. 9 October: Brazil 4 December: Peru.

L’événement Les Vendredis Découverte Escales autour du Monde Touques a été mis à jour le 2026-09-01 par OT SPL Deauville