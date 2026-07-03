Informations pratiques

Coulon

Les Vendredis Gourmands de la Laiterie à Coulon

2 Rue du Port du Brouillac Coulon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31

Venez découvrir les Vendredis gourmands de la Laiterie de Coulon près de Niort du 3 juillet au 28 août 2026 (sauf 21/08) à partir de 18h00.

Au programme

À partir de 18h00 marché de producteurs locaux, artisanat d’art et restauration sur place.

À partir de 19h00 Concerts

Le 3 juillet Melsin’Pop Folk/Chanson française

Le 10 juillet Mimi Bordel Jazz manouche (sur le site de l’Autremont)

Le 17 juillet Soirée guinguette, festival de peinture avec Bruno Ligonnière et Calypso (sur le site de l’Autremont)

Le 24 juillet Kapad’Nom Pop/Rock

Le 31 juillet Amatidjam Rock/Variété .

2 Rue du Port du Brouillac Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 15 00 43 marchesgourmandsdelalaiterie@gmail.com

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English : Les Vendredis Gourmands de la Laiterie à Coulon

L’événement Les Vendredis Gourmands de la Laiterie à Coulon Coulon a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Niort Marais Poitevin