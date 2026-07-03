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Les Vendredis Gourmands de la Laiterie à Coulon Coulon

vendredi 3 juillet 2026 · Coulon

Les Vendredis Gourmands de la Laiterie à Coulon Coulon

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
2 Rue du Port du Brouillac
Ville
79510 Coulon
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Coulon

Les Vendredis Gourmands de la Laiterie à Coulon

2 Rue du Port du Brouillac Coulon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31

Venez découvrir les Vendredis gourmands de la Laiterie de Coulon près de Niort du 3 juillet au 28 août 2026 (sauf 21/08) à partir de 18h00.

Au programme
À partir de 18h00 marché de producteurs locaux, artisanat d’art et restauration sur place.

À partir de 19h00 Concerts

Le 3 juillet Melsin’Pop Folk/Chanson française
Le 10 juillet Mimi Bordel Jazz manouche (sur le site de l’Autremont)
Le 17 juillet Soirée guinguette, festival de peinture avec Bruno Ligonnière et Calypso (sur le site de l’Autremont)
Le 24 juillet Kapad’Nom Pop/Rock
Le 31 juillet Amatidjam Rock/Variété   .

2 Rue du Port du Brouillac Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 15 00 43  marchesgourmandsdelalaiterie@gmail.com

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English : Les Vendredis Gourmands de la Laiterie à Coulon

L’événement Les Vendredis Gourmands de la Laiterie à Coulon Coulon a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Niort Marais Poitevin

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