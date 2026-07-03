Les Vendredis Gourmands de la Laiterie à Coulon Coulon
vendredi 3 juillet 2026 · Coulon
Informations pratiques
Coulon
Les Vendredis Gourmands de la Laiterie à Coulon
2 Rue du Port du Brouillac Coulon Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31
Venez découvrir les Vendredis gourmands de la Laiterie de Coulon près de Niort du 3 juillet au 28 août 2026 (sauf 21/08) à partir de 18h00.
Au programme
À partir de 18h00 marché de producteurs locaux, artisanat d’art et restauration sur place.
À partir de 19h00 Concerts
Le 3 juillet Melsin’Pop Folk/Chanson française
Le 10 juillet Mimi Bordel Jazz manouche (sur le site de l’Autremont)
Le 17 juillet Soirée guinguette, festival de peinture avec Bruno Ligonnière et Calypso (sur le site de l’Autremont)
Le 24 juillet Kapad’Nom Pop/Rock
Le 31 juillet Amatidjam Rock/Variété .
2 Rue du Port du Brouillac Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 15 00 43 marchesgourmandsdelalaiterie@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Vendredis Gourmands de la Laiterie à Coulon
L’événement Les Vendredis Gourmands de la Laiterie à Coulon Coulon a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Niort Marais Poitevin
À voir aussi à Coulon (Deux-Sèvres)
- Opéra d’été Coulon 9 juillet 2026
- 38ème Festival international de peinture à Coulon Coulon 17 juillet 2026
- Journées festives coulonnaises à Coulon Coulon 23 juillet 2026
- Les Vendredis Gourmands de la Laiterie à Coulon Coulon 7 août 2026
- Festival Marché Gourmand à Coulon Coulon 21 août 2026