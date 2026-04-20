Informations pratiques

Collioure

LES VENDREDIS JAZZ VIRGINIE DAIDER QUARTET

4 Route de Port-Vendres Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Venez apprécier les soirées musicales des Vendredis du Jazz. Préparez vous à passer un moment musical chargé en émotion autour du Jazz dans le très beau Jardin Pams avec VIRGINIE DAIDER QUARTET. Le 21 août à partir de 21h. Pensez à prendre votre coussin pour plus de confort et à venir à l’avance pour choisir votre place.

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4 Route de Port-Vendres Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47 contact@collioure.com

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English :

Come enjoy the musical evenings of “Vendredis du Jazz.” Get ready for an emotionally charged musical experience centered on jazz in the beautiful Jardin Pams with the VIRGINIE DAIDER QUARTET. August 21, starting at 9 p.m. Be sure to bring a cushion for extra comfort and arrive early to choose your seat.

L’événement LES VENDREDIS JAZZ VIRGINIE DAIDER QUARTET Collioure a été mis à jour le 2026-07-06 par OT DE COLLIOURE