Les Vendredis Musicaux avec Devil’s Bottle Parc Georges Regnault Bernières-sur-Mer

Bernières-sur-Mer

Les Vendredis Musicaux avec Devil’s Bottle

Parc Georges Regnault 196, rue Victor Tesnière Bernières-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21 22:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Trois musiciens aux parcours différents se rencontrent en Jam cession. Ils revisitent un répertoire blues, aux touches de rock, swing et funk

Trois musiciens aux parcours différents se rencontrent en Jam cession. La magie opère immédiatement et le trio se forme, leurs influences multiples façonnent leur identité musicale. Ils revisitent un répertoire blues, aux touches de rock, swing et funk.

Le tout avec énergie, passion et enthousiasme ! .

Parc Georges Regnault 196, rue Victor Tesnière Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie

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English : Les Vendredis Musicaux avec Devil’s Bottle

Three musicians with different backgrounds meet for a jam session. They revisit a blues repertoire with touches of rock, swing and funk.

L’événement Les Vendredis Musicaux avec Devil’s Bottle Bernières-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-02 par Calvados Attractivité