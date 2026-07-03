Informations pratiques

Eyguières

Les vendredis musicaux

Vendredi 3 juillet 2026 de 19h30 à 23h30.

Vendredi 17 juillet 2026 de 19h30 à 23h30.

Vendredi 24 juillet 2026 de 19h30 à 23h30.

Vendredi 31 juillet 2026 de 19h30 à 23h30.

Vendredi 14 août 2026 de 19h30 à 23h30.

Vendredi 28 août 2026 de 19h30 à 23h30. Centre du village Eyguières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:30:00

fin : 2026-07-17 23:30:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-28

6 rendez-vous musicaux pour animer les soirées d’été au coeur d’Eyguières

La programmation des films sera dévoilée quelques semaines avant chaque projection et relayée sur les supports de communication de la Ville.



– 2 juillet Parc des Platane

– 23 juillet Ecole Péri

– 6 août Parc de Platane

– 27 août Théâtre de verdure



Réservation obligatoire, billetterie à la médiathèque. .

Centre du village Eyguières 13430 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 88 00

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English :

6 musical events to liven up summer evenings in the heart of Eyguières

L’événement Les vendredis musicaux Eyguières a été mis à jour le 2026-06-29 par Provence Tourisme