Les vendredis musicaux Eyguières
vendredi 3 juillet 2026 · Eyguières
Informations pratiques
Eyguières
Les vendredis musicaux
Vendredi 3 juillet 2026 de 19h30 à 23h30.
Vendredi 17 juillet 2026 de 19h30 à 23h30.
Vendredi 24 juillet 2026 de 19h30 à 23h30.
Vendredi 31 juillet 2026 de 19h30 à 23h30.
Vendredi 14 août 2026 de 19h30 à 23h30.
Vendredi 28 août 2026 de 19h30 à 23h30. Centre du village Eyguières Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-17 23:30:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-28
6 rendez-vous musicaux pour animer les soirées d’été au coeur d’Eyguières
La programmation des films sera dévoilée quelques semaines avant chaque projection et relayée sur les supports de communication de la Ville.
– 2 juillet Parc des Platane
– 23 juillet Ecole Péri
– 6 août Parc de Platane
– 27 août Théâtre de verdure
Réservation obligatoire, billetterie à la médiathèque. .
Centre du village Eyguières 13430 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 88 00
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English :
6 musical events to liven up summer evenings in the heart of Eyguières
L’événement Les vendredis musicaux Eyguières a été mis à jour le 2026-06-29 par Provence Tourisme
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