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Les vide-greniers bordelais, Ville de Bordeaux, Bordeaux

samedi 19 septembre 2026 · Ville de Bordeaux · Bordeaux

Les vide-greniers bordelais, Ville de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ville de Bordeaux
Adresse
33000 Bordeaux
Ville
Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre et gratuite

Les vide-greniers bordelais 19 et 20 septembre Ville de Bordeaux Gironde

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Tout s’achète, tout se vend, tout s’échange !

Les vide-greniers bordelais vous donnent rendez-vous 4 fois par an (mars, avril, mai, septembre) dans les quartiers de la ville.

Bon à savoir : Si vous souhaitez organiser un vide-greniers, vous devez envoyer un dossier de manifestation publique 70 jours avant sa date. Toutes les infos.

Samedi 19 septembre 2026
• Caudéran : Parc Monséjour / Centre d’animation Monséjour : vielocale.monsejour@cabordeaux.fr

Dimanche 20 septembre 2026
• Centre-Ville : Place de la République / Association Le 4 de Bordeaux – 4debordeaux@gmail.com
• Bordeaux Sud : Place Ferdinand Buisson / Association Astrolabe – direction@astrolabelcier.fr
• Bordeaux Sud : Bas de la Rue Elie Gintrac / Association Les P’tits Gratteurs – ptitsgratteurs@gmail.com
• Caudéran : Place Eugène Gauthier / Association Horizon Caudéran – horizoncauderan@gmail.com
• Saint Augustin-Tauzin – Alphonse Dupeux : Place de l’église Saint Augustin / Association Les Arts Vivants SALTB – lesartsvivantssaltb@gmail.com
• Nansouty – Saint Genès : Place Nansouty et Rue Marmande / Association Nansouty Village – nansouty.village@gmail.com

Ville de Bordeaux 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.bordeaux.fr/les-vide-greniers-bordelais »}, {« link »: « mailto:vielocale.monsejour@cabordeaux.fr »}, {« link »: « mailto:4debordeaux@gmail.com »}, {« link »: « mailto:direction@astrolabelcier.fr »}, {« link »: « mailto:ptitsgratteurs@gmail.com »}, {« link »: « mailto:horizoncauderan@gmail.com »}, {« link »: « mailto:lesartsvivantssaltb@gmail.com »}, {« link »: « mailto:nansouty.village@gmail.com »}]
Bordeaux organise des vide-greniers dans les quartiers de la ville, dans une ambiance conviviale. bordeaux vide greniers

Vide-grenier rue Notre Dame – T. Sanson / Ville de Bordeaux

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