Les vide-greniers bordelais, Ville de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Les vide-greniers bordelais 19 et 20 septembre Ville de Bordeaux Gironde

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Tout s’achète, tout se vend, tout s’échange !

Les vide-greniers bordelais vous donnent rendez-vous 4 fois par an (mars, avril, mai, septembre) dans les quartiers de la ville.

Bon à savoir : Si vous souhaitez organiser un vide-greniers, vous devez envoyer un dossier de manifestation publique 70 jours avant sa date. Toutes les infos.

Samedi 19 septembre 2026

• Caudéran : Parc Monséjour / Centre d’animation Monséjour : vielocale.monsejour@cabordeaux.fr

Dimanche 20 septembre 2026

• Centre-Ville : Place de la République / Association Le 4 de Bordeaux – 4debordeaux@gmail.com

• Bordeaux Sud : Place Ferdinand Buisson / Association Astrolabe – direction@astrolabelcier.fr

• Bordeaux Sud : Bas de la Rue Elie Gintrac / Association Les P’tits Gratteurs – ptitsgratteurs@gmail.com

• Caudéran : Place Eugène Gauthier / Association Horizon Caudéran – horizoncauderan@gmail.com

• Saint Augustin-Tauzin – Alphonse Dupeux : Place de l’église Saint Augustin / Association Les Arts Vivants SALTB – lesartsvivantssaltb@gmail.com

• Nansouty – Saint Genès : Place Nansouty et Rue Marmande / Association Nansouty Village – nansouty.village@gmail.com

Ville de Bordeaux 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.bordeaux.fr/les-vide-greniers-bordelais »}, {« link »: « mailto:vielocale.monsejour@cabordeaux.fr »}, {« link »: « mailto:4debordeaux@gmail.com »}, {« link »: « mailto:direction@astrolabelcier.fr »}, {« link »: « mailto:ptitsgratteurs@gmail.com »}, {« link »: « mailto:horizoncauderan@gmail.com »}, {« link »: « mailto:lesartsvivantssaltb@gmail.com »}, {« link »: « mailto:nansouty.village@gmail.com »}]

Bordeaux organise des vide-greniers dans les quartiers de la ville, dans une ambiance conviviale. bordeaux vide greniers

Vide-grenier rue Notre Dame – T. Sanson / Ville de Bordeaux