Les vide-greniers bordelais, Ville de Bordeaux, Bordeaux
samedi 19 septembre 2026 · Ville de Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Les vide-greniers bordelais 19 et 20 septembre Ville de Bordeaux Gironde
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Tout s’achète, tout se vend, tout s’échange !
Les vide-greniers bordelais vous donnent rendez-vous 4 fois par an (mars, avril, mai, septembre) dans les quartiers de la ville.
Bon à savoir : Si vous souhaitez organiser un vide-greniers, vous devez envoyer un dossier de manifestation publique 70 jours avant sa date. Toutes les infos.
Samedi 19 septembre 2026
• Caudéran : Parc Monséjour / Centre d’animation Monséjour : vielocale.monsejour@cabordeaux.fr
Dimanche 20 septembre 2026
• Centre-Ville : Place de la République / Association Le 4 de Bordeaux – 4debordeaux@gmail.com
• Bordeaux Sud : Place Ferdinand Buisson / Association Astrolabe – direction@astrolabelcier.fr
• Bordeaux Sud : Bas de la Rue Elie Gintrac / Association Les P’tits Gratteurs – ptitsgratteurs@gmail.com
• Caudéran : Place Eugène Gauthier / Association Horizon Caudéran – horizoncauderan@gmail.com
• Saint Augustin-Tauzin – Alphonse Dupeux : Place de l’église Saint Augustin / Association Les Arts Vivants SALTB – lesartsvivantssaltb@gmail.com
• Nansouty – Saint Genès : Place Nansouty et Rue Marmande / Association Nansouty Village – nansouty.village@gmail.com
Ville de Bordeaux 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.bordeaux.fr/les-vide-greniers-bordelais »}, {« link »: « mailto:vielocale.monsejour@cabordeaux.fr »}, {« link »: « mailto:4debordeaux@gmail.com »}, {« link »: « mailto:direction@astrolabelcier.fr »}, {« link »: « mailto:ptitsgratteurs@gmail.com »}, {« link »: « mailto:horizoncauderan@gmail.com »}, {« link »: « mailto:lesartsvivantssaltb@gmail.com »}, {« link »: « mailto:nansouty.village@gmail.com »}]
Bordeaux organise des vide-greniers dans les quartiers de la ville, dans une ambiance conviviale. bordeaux vide greniers
Vide-grenier rue Notre Dame – T. Sanson / Ville de Bordeaux
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