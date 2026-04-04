Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

LES VIEILLES CANAILLES LE MINOTAURE Vendome

LES VIEILLES CANAILLES LE MINOTAURE Vendome

LES VIEILLES CANAILLES LE MINOTAURE Vendome jeudi 29 avril 2027.

Lieu : LE MINOTAURE

Adresse : 8 RUE CESAR DE VENDOME

Ville : 41100 Vendome

Département : 41

Début : 2027-04-29

Fin : 2027-04-29

Heure de début : 20:30

LES VIEILLES CANAILLES Début : 2027-04-29 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE MINOTAURE 8 RUE CESAR DE VENDOME 41100 Vendome 41

À voir aussi à Vendome (41)