LES VIES DE LA PHOTOGRAPHIE CHATEAU D’EAU Toulouse
samedi 17 octobre 2026 · CHATEAU D'EAU · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
LES VIES DE LA PHOTOGRAPHIE
CHATEAU D’EAU 1 Place Charles Laganne Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 11:00:00
fin : 2027-02-21 18:00:00
Date(s) :
2026-10-17
À l’occasion du bicentenaire de l’invention de la photographie, le château d’eau, le musée Paul Dupuy et le musée Georges-Labit s’associent pour vous faire découvrir 200 ans d’exposition.
En mêlant leurs trois collections, ces musées toulousains mettent en avant trois pans de la photographie.
– La photographie comme medium
Depuis son invention la photographie est définit comme un médium de représentation et d’expression. Le lexique visuel qu’elle met en place est illustré par un ensemble de photographies.
– La photographie comme images entre art et document
Elle est vue comme un art à part entière et est comparé à la peinture, au dessin ou à la sculpture. En documentant, des fragments du monde, elle permet d’archiver l’histoire de son invention à aujourd’hui.
– La photographie racontée à travers les expositions et la collection du Château d’Eau
Découvrez le rôle de ce lieu d’exposition et de collection et toute son importance dans la retranscription de ces photograpjies. .
CHATEAU D’EAU 1 Place Charles Laganne Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 24 52 35 galerielechateaudeau@mairie-toulouse.fr
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English :
%C0 To mark the bicentennial of the invention of photography, the Château d’Eau, the Paul Dupuy Museum, and the Georges-Labit Museum are joining forces to invite you to explore 200 years of exhibitions.
L’événement LES VIES DE LA PHOTOGRAPHIE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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