LES VIES DE LA PHOTOGRAPHIE CHATEAU D’EAU Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LES VIES DE LA PHOTOGRAPHIE

CHATEAU D’EAU 1 Place Charles Laganne Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 11:00:00

fin : 2027-02-21 18:00:00

Date(s) :

2026-10-17

À l’occasion du bicentenaire de l’invention de la photographie, le château d’eau, le musée Paul Dupuy et le musée Georges-Labit s’associent pour vous faire découvrir 200 ans d’exposition.

En mêlant leurs trois collections, ces musées toulousains mettent en avant trois pans de la photographie.

– La photographie comme medium

Depuis son invention la photographie est définit comme un médium de représentation et d’expression. Le lexique visuel qu’elle met en place est illustré par un ensemble de photographies.

– La photographie comme images entre art et document

Elle est vue comme un art à part entière et est comparé à la peinture, au dessin ou à la sculpture. En documentant, des fragments du monde, elle permet d’archiver l’histoire de son invention à aujourd’hui.

– La photographie racontée à travers les expositions et la collection du Château d’Eau

Découvrez le rôle de ce lieu d’exposition et de collection et toute son importance dans la retranscription de ces photograpjies. .

CHATEAU D’EAU 1 Place Charles Laganne Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 24 52 35 galerielechateaudeau@mairie-toulouse.fr

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English :

%C0 To mark the bicentennial of the invention of photography, the Château d’Eau, the Paul Dupuy Museum, and the Georges-Labit Museum are joining forces to invite you to explore 200 years of exhibitions.

L’événement LES VIES DE LA PHOTOGRAPHIE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE