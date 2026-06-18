Les vins de fête originaux Rouen mardi 8 décembre 2026.

Rouen

Les vins de fête originaux

39 Rue aux Ours Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-08 19:30:00

fin : 2026-12-08 22:30:00

Date(s) :

2026-12-08

Atelier dégustation*

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération .

39 Rue aux Ours Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 6 08 53 33 01 aromesetpassions@gmail.com

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English : Les vins de fête originaux

L’événement Les vins de fête originaux Rouen a été mis à jour le 2026-06-16 par Seine-Maritime Attractivité