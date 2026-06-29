LES VIRTUOSES EN PLEINE TEMPÊTE Soissons

Soissons

LES VIRTUOSES EN PLEINE TEMPÊTE

7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-16 20:00:00

fin : 2026-12-16

Date(s) :

2026-12-16

Après le succès de leur premier spectacle, les frères Cadez reviennent avec

leur nouvelle création En pleine tempête. Pour cette nouvelle aventure,

ils ouvrent les portes de leur univers à un troisième personnage, une

violoniste aussi redoutable que fascinante, incarnée par Anna Gagneur.

Alors qu’une tempête se prépare, deux pianistes se retrouvent face à

une mystérieuse violoniste qui, contrainte de trouver refuge chez eux,

bouleverse leur quotidien. L’étrangère souffle un vent nouveau, mettant

à rude épreuve les deux compères qui rivalisent de virtuosité et de ruse

pour dompter la vague qui s’annonce. Mais qui, des pianistes et de la

violoniste, parviendra à imposer son tempo final ? Entre désaccords

savoureux et instants de pure poésie, cet improbable trio nous emporte

dans une folle épopée, aux confins de la musique et de l’imaginaire.

Après le succès de leur premier spectacle, les frères Cadez reviennent avec

leur nouvelle création En pleine tempête. Pour cette nouvelle aventure,

ils ouvrent les portes de leur univers à un troisième personnage, une

violoniste aussi redoutable que fascinante, incarnée par Anna Gagneur.

Alors qu’une tempête se prépare, deux pianistes se retrouvent face à

une mystérieuse violoniste qui, contrainte de trouver refuge chez eux,

bouleverse leur quotidien. L’étrangère souffle un vent nouveau, mettant

à rude épreuve les deux compères qui rivalisent de virtuosité et de ruse

pour dompter la vague qui s’annonce. Mais qui, des pianistes et de la

violoniste, parviendra à imposer son tempo final ? Entre désaccords

savoureux et instants de pure poésie, cet improbable trio nous emporte

dans une folle épopée, aux confins de la musique et de l’imaginaire. .

7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr

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English :

Following the success of their first show, the Cadez brothers are back with

their new production: In the Eye of the Storm. For this new adventure,

they open the doors to their world to a third character, a

violinist as formidable as she is fascinating, played by Anna Gagneur.

As a storm brews, two pianists find themselves face to face with

a mysterious violinist who, forced to seek refuge in their home,

turns their daily lives upside down. The stranger brings a breath of fresh air, putting

a tough test for the two friends, who compete in virtuosity and cunning

to tame the coming wave. But who—the pianists or the

violinist—will manage to set the final tempo? Between delightful

dissonances and moments of pure poetry, this unlikely trio sweeps us away

on a wild odyssey, at the boundaries of music and the imagination.

L’événement LES VIRTUOSES EN PLEINE TEMPÊTE Soissons a été mis à jour le 2026-06-23 par OT du Soissonnais-Valois