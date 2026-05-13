Les visites flashs, Musée des beaux-arts Denys Puech, Rodez

Les visites flashs Samedi 23 mai, 21h00, 22h00 Musée des beaux-arts Denys Puech Aveyron

Gratuit, sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Profitez de la Nuit des musées pour découvrir l’essentiel en un temps record ! Les visites flashs sont des présentations de 30mn qui permettent d’avoir un premier regard sur les sculptures de Denys Puech.

Musée des beaux-arts Denys Puech Place Clemenceau, 12000 Rodez, France Rodez 12000 Aveyron Occitanie 0565738220 https://musee-denys-puech.rodezagglo.fr Le musée possède 306 œuvres de Puech, en grande partie données par l’artiste. Ce fonds d’atelier permet de présenter toutes les étapes de la création d’une sculpture, du dessin préparatoire aux tirages en bronze, en passant par les esquisses en terre cuite et les plâtres. Le musée possède aussi une belle collection de peinture ancienne (écoles française, flamande et hollandaise) issue de la donation Gibert. Artistes régionaux : le graveur Eugène Viala, le peintre et orientaliste Maurice Bompard et de nombreux autres artistes régionaux sont également présents dans les collections. Sculptures, un regard contemporain : depuis 1987, le musée Denys-Puech s’ouvre à la création contemporaine.

Profitez de la Nuit des musées pour découvrir l’essentiel en un temps record ! Les visites flashs sont des présentations de 30mn qui permettent d’avoir un premier regard sur les sculptures de Denys…

©Musée Denys-Puech