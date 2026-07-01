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AGENDA · Domérat

Les visites guidées de l’été à Domérat Ricros Domérat

mercredi 22 juillet 2026 · Domérat

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
Ricros
Ville
03410 Domérat
Département
Allier
Tarif

Domérat

Les visites guidées de l’été à Domérat Ricros

Ricros Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 17:30:00
fin : 2026-07-22 19:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Un mercredi sur deux à 17h30, laissez-vous guider à travers les rues, quartiers et lieux emblématiques de la commune. Anecdotes, patrimoine, surprises… Des visites guidées pleines de charme et de découvertes, pour voir la ville autrement !
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Ricros Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 64 88 07  culture@domerat.agglo-montlucon.com

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English :

Every other Wednesday at 5:30pm, let us guide you through the streets, neighborhoods and landmarks of the commune. Anecdotes, heritage, surprises? Guided tours full of charm and discovery, to see the town in a different light!

L’événement Les visites guidées de l’été à Domérat Ricros Domérat a été mis à jour le 2026-06-11 par Montluçon Tourisme

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