Tournoi de fléchettes Rue Marcel Cachin Domérat
jeudi 16 juillet 2026 · Rue Marcel Cachin · Domérat
Informations pratiques
Domérat
Tournoi de fléchettes
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 17:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Affrontez -vous lors de notre premier tournoi de fléchettes. Ayez l’œil vif et la main sûre afin de ne pas louper la cible !
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Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr
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English :
Compete in our first darts tournament. Keep your eyes sharp and your hands steady so you don’t miss the target!
L’événement Tournoi de fléchettes Domérat a été mis à jour le 2026-06-09 par Montluçon Tourisme
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