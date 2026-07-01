Tournoi de fléchettes Rue Marcel Cachin Domérat

Informations pratiques

Domérat

Tournoi de fléchettes

Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 17:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Affrontez -vous lors de notre premier tournoi de fléchettes. Ayez l’œil vif et la main sûre afin de ne pas louper la cible !

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Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr

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English :

Compete in our first darts tournament. Keep your eyes sharp and your hands steady so you don’t miss the target!

L’événement Tournoi de fléchettes Domérat a été mis à jour le 2026-06-09 par Montluçon Tourisme