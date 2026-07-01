Les Vitis du caveau ZAE ECHO PARC, Rue des grands champs Sennecey-le-Grand

Informations pratiques

Sennecey-le-Grand

Les Vitis du caveau

ZAE ECHO PARC, Rue des grands champs Caveau des sources Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-07-09 21:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Envie de découvrir les secrets de nos terroirs bourguignons ? Le Caveau des Sources vous invite à une soirée privilégiée sous le signe de la convivialité et du partage.

Le jeudi 9 juillet , venez rencontrer les visages qui façonnent vos cuvées préférées de la Côte Chalonnaise avec Hélène du domaine Joblot à Givry, Bruno du domaine Sarrazin à Jambles et François du domaine Berthenet à Montagny.

Réservation conseillée au 03 85 93 61 00 .

ZAE ECHO PARC, Rue des grands champs Caveau des sources Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 61 00

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English : Les Vitis du caveau

L’événement Les Vitis du caveau Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2026-07-03 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne