Les Vitis du caveau ZAE ECHO PARC, Rue des grands champs Sennecey-le-Grand
jeudi 9 juillet 2026 · ZAE ECHO PARC, Rue des grands champs · Sennecey-le-Grand
Informations pratiques
Sennecey-le-Grand
Les Vitis du caveau
ZAE ECHO PARC, Rue des grands champs Caveau des sources Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09 21:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Envie de découvrir les secrets de nos terroirs bourguignons ? Le Caveau des Sources vous invite à une soirée privilégiée sous le signe de la convivialité et du partage.
Le jeudi 9 juillet , venez rencontrer les visages qui façonnent vos cuvées préférées de la Côte Chalonnaise avec Hélène du domaine Joblot à Givry, Bruno du domaine Sarrazin à Jambles et François du domaine Berthenet à Montagny.
Réservation conseillée au 03 85 93 61 00 .
ZAE ECHO PARC, Rue des grands champs Caveau des sources Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 61 00
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English : Les Vitis du caveau
L’événement Les Vitis du caveau Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2026-07-03 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
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