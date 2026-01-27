Randonnée musicale Place de l’église Sennecey-le-Grand

Informations pratiques

Sennecey-le-Grand

Randonnée musicale

Place de l’église Parking de la mairie Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 13:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Envie de conjuguer plaisir des yeux, des oreilles et grand air ? Laissez-vous guider à travers les rues et l’histoire de Sennecey-le-Grand pour une balade unique en son genre ! Que vous soyez habitant de toujours ou visiteur d’un jour, venez découvrir ou redécouvrir le riche patrimoine de notre ville sous un jour totalement inédit.

Au programme de votre balade

Une immersion historique À chaque étape marquante, profitez d’explications captivantes pour percer les secrets de nos monuments et de notre histoire locale.

Une pause enchantée Laissez-vous porter par l’émotion grâce aux interludes musicaux de la chorale Mélimélodie, qui fera résonner les vieilles pierres au rythme de leur répertoire.

Partage et convivialité Une randonnée accessible à tous, idéale pour partager un moment chaleureux en famille ou entre amis.

Départ 13h30 place de l’Eglise pour 8,5km avec une pause ravitaillement prévu à mi-parcours. .

Place de l’église Parking de la mairie Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 91 20 86 michelle-belin@wanadoo.fr

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English : Randonnée musicale

L’événement Randonnée musicale Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-24 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne