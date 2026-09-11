Les vitraux d’Elbeuf lumière sur la Renaissance rue de la République Rouen

dimanche 14 mars 2027 · rue de la République · Rouen

Informations pratiques

Rouen

Les vitraux d’Elbeuf lumière sur la Renaissance

rue de la République Eglise Saint-Etienne Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-14 15:00:00

fin : 2027-03-14 17:00:00

Date(s) :

2027-03-14

Ouvertes spécialement pour vous, les églises Saint-Etienne et Saint-Jean d’Elbeuf dévoilent leurs resplendissants vitraux. Accompagnés d’une guide-conférencière, découvrez ces œuvres du 16e siècle, dont la splendeur ne cesse de séduire l’œil 500 ans après leur création.

Dimanche 14 mars, 15h00

Rendez-vous devant l’église Saint-Etienne, rue de la République, Elbeuf

Gratuit, réservation obligatoire https://my.weezevent.com/les-vitraux-delbeuf-lumiere-sur-la-renaissance .

rue de la République Eglise Saint-Etienne Rouen 76500 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 95 01 guillaume.gohon@metropole-rouen-normandie.fr

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