Les vitrines des archives patrimoniales : la publicité Angevine dans tous ses états (1860-1940), Repaire Urbain, Angers
samedi 19 septembre 2026 · Repaire Urbain · Angers
Informations pratiques
Les vitrines des archives patrimoniales : la publicité Angevine dans tous ses états (1860-1940) 19 et 20 septembre Repaire Urbain Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Venez découvrir la nouvelle exposition des Archives patrimoniales d’Angers, qui vous raconte comment les commerçants et fabricants angevins se démarquaient les uns des autres par la réclame.
Repaire Urbain 35 Boulevard du roi-René, 49000 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 05 59 65 https://www.angers.fr/vivre-a-angers/culture/patrimoine/le-repaire-urbain-ru/index.html Le Repaire Urbain accueille trois services municipaux (Angers Patrimoines, l’Artothèque et les Archives patrimoniales) et propose toute l’année des expositions, animations et rencontres autour de la création artistique contemporaine, de l’histoire et du patrimoine angevins.
Venez découvrir la nouvelle exposition des Archives Patrimoniales d’Angers, dédiée aux publicités angevines.
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