Quiberon

Les Voiles Classiques du Morbihan 2026

Port Haliguen 2 Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-14

Le Yacht Club de Quiberon organise le rassemblement des Voiles classiques du Morbihan du 14 au 17 Mai 2026.

Quiberon s’apprête à vibrer au rythme du patrimoine maritime à l’occasion d’un événement unique réunissant 20 Voiliers Classiques.

Ils navigueront durant ces quelques jours en Baie de Quiberon avec escale au Crouesty ainsi qu’au Bono.

Parmi ces élégants témoins de l’histoire trois emblématiques Pen Duick seront présents pour le plus grand plaisir des passionnés et du grand public. Une occasion de découvrir de près ces unités mythiques.

Venez nombreux assister à la parade le Samedi 16 Mai vers 17h à la Darse du Mané à Port Haliguen et qui marquera la journée de clôture de cet événement

Rassemblement des bateaux le 14 Mai sur le môle central à Port Haliguen.

Soirée de clôture le 16 Mai Darse du Mané à port Haliguen .

Port Haliguen 2 Quiberon 56170 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Les Voiles Classiques du Morbihan 2026 Quiberon a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon