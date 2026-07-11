Informations pratiques

Yutz

Les voisins du dessus

126 rue de la République Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

19

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-12-01 20:30:00

fin : 2026-12-01 22:30:00

Date(s) :

2026-12-01

Accompagné de sa femme Julie, Octave s’installe à Paris pour terminer ses études notariales. Ce jeune couple sérieux trouve l’appartement au calme dont ils rêvaient. Ils font rapidement connaissance de leurs voisins, des cinquantenaires excentriques, Charlie et Léon, qui vont leur rendre la vie impossible. Mais ils ne s’imaginent pas à quel point…

Octave et Julie sont bien décidés à ne pas se laisser faire.Tout public

19 .

126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr

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English :

Accompanied by his wife Julie, Octave moves to Paris to finish his notary studies. This serious young couple finds the quiet apartment they’ve been dreaming of. They quickly get to know their neighbors, Charlie and Léon, an eccentric couple in their fifties who are going to make their lives miserable. But they have no idea just how much.

Octave and Julie are determined not to let them push them around.

L’événement Les voisins du dessus Yutz a été mis à jour le 2026-07-11 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME