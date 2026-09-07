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Les voix du matrimoine, Cinéma l’Arsenal, Valenciennes

dimanche 20 septembre 2026 · Cinéma l'Arsenal · Valenciennes

Les voix du matrimoine, Cinéma l’Arsenal, Valenciennes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cinéma l'Arsenal
Adresse
12 Pass. de l’Arsenal, 59300 Valenciennes
Ville
59300 Valenciennes
Département
Nord

Les voix du matrimoine Dimanche 20 septembre, 14h00 Cinéma l’Arsenal Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Les voix du matrimoine animée par Justine Harambillet, Responsable des collections beaux-arts

Place à la nouvelle génération de chercheuses ! À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le Musée a lancé un appel à communication pour donner la parole à la recherche universitaire émergente. Venez découvrir les travaux sur l’Art Brut au féminin de la chercheuse Léonore Frenois. Un temps d’échanges est prévu entre le public et Léonore Frenois à l’issue de la présentation.

→ La table ronde sera suivie de la projection du film Les Femmes de l’ombre (Jean-Paul Salomé, 2008).

En libre accès, table ronde : gratuit / film : 5.90€
Cinéma l’Arsenal

Cinéma l’Arsenal 12 Pass. de l’Arsenal, 59300 Valenciennes Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France
Les voix du matrimoine animée par Justine Harambillet, Responsable des collections beaux-arts

©Ville de Valenciennes

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