Les voix du matrimoine, Cinéma l’Arsenal, Valenciennes
dimanche 20 septembre 2026 · Cinéma l'Arsenal · Valenciennes
Informations pratiques
Les voix du matrimoine Dimanche 20 septembre, 14h00 Cinéma l’Arsenal Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Les voix du matrimoine animée par Justine Harambillet, Responsable des collections beaux-arts
Place à la nouvelle génération de chercheuses ! À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le Musée a lancé un appel à communication pour donner la parole à la recherche universitaire émergente. Venez découvrir les travaux sur l’Art Brut au féminin de la chercheuse Léonore Frenois. Un temps d’échanges est prévu entre le public et Léonore Frenois à l’issue de la présentation.
→ La table ronde sera suivie de la projection du film Les Femmes de l’ombre (Jean-Paul Salomé, 2008).
En libre accès, table ronde : gratuit / film : 5.90€
Cinéma l’Arsenal
Cinéma l’Arsenal 12 Pass. de l’Arsenal, 59300 Valenciennes Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France
Les voix du matrimoine animée par Justine Harambillet, Responsable des collections beaux-arts
©Ville de Valenciennes
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