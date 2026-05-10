Les voix du monde résonnent à Saint-Sulpice – Entrée libre Eglise Saint Sulpice Paris

Le 22 juin à 20h30, l’église Saint-Sulpice accueillera une rencontre chorale rare, sous le parrainage de l’association Fraternité France Ukraine, entre le chœur Victoria de Melbourne et le chœur Saint Volodymyr le Grand de Paris.

Dans le décor majestueux de Saint-Sulpice, ce concert tissera un dialogue entre chefs-d’œuvre du répertoire classique et pages méconnues des patrimoines australien et ukrainien. Parmi elles, les compositions de Théodore Akimenko, élève de Rimski-Korsakov et professeur de Stravinsky.

Une soirée où spiritualité, transmission et solidarité se rejoignent par la force des voix.

Entrée libre.

Informations : fraternitefranceukraine@gmail.com

Artistes associés : chœur Victoria de Melbourne (Australie) sous la direction de Mario Dobernig et avec Sally-Anne Russel, William Schmidt ; chœur Saint Volodymyr le Grand de Paris sous la direction de Lesya Mykytyn

Le 22 juin à 20h30, l’église Saint-Sulpice accueillera une rencontre chorale rare, sous le parrainage de l’association Fraternité France Ukraine, entre le chœur Victoria de Melbourne et le chœur Saint Volodymyr le Grand de Paris.

Le lundi 22 juin 2026

de 20h30 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-22T23:30:00+02:00

fin : 2026-06-23T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-22T20:30:00+02:00_2026-06-22T22:00:00+02:00

Eglise Saint Sulpice Place Saint-Sulpice 75006 Paris

fraternitefranceukraine@gmail.com https://www.facebook.com/FraterniteFranceUkraine https://www.facebook.com/FraterniteFranceUkraine



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