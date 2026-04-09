Les Voix se lèvent Cité internationale des arts Paris

Commissariat : Nataša Petrešin-Bachelez, commissaire interdépendante, ancienne responsable de la programmation artistique et culturelle à la Cité internationale des arts, et Zdenka Badovinac, ancienne directrice du Musée d’art moderne de Ljubljana et du Musée d’art moderne de Zagreb, commissaire de Freeing the Voices, présentée au Kunsthaus Graz en 2025, point de départ de la présente exposition.

Dans un monde où il devient urgent de trouver de nouvelles formes d’expression et de repenser notre rapport à l’autre, la Cité internationale des arts se pose en refuge. Depuis 1965, ce lieu de résidence dédié à la création contemporaine accueille des artistes de tous horizons et de toutes pratiques. Ici, chaque voix trouve l’espace et la sécurité nécessaires pour s’épanouir librement.

Les artistes réunis dans cette exposition ancrent leurs pratiques dans des contextes sociaux et géographiques uniques. Issus de générations et de continents différents, la moitié d’entre eux ont été accueillis en résidence à la Cité internationale des arts. À travers des installations sonores, des peintures, des projections et des performances, ils et elles nous invitent à explorer la voix dans toutes ses possibilités : respirer, crier, murmurer, chanter, poétiser. Chacun et chacune crée un langage surprenant, qui transcende les savoirs codifiés et les normes établies pour s’aventurer dans des traditions locales et des rituels vernaculaires. La voix s’y révèle comme un outil de transformation : elle répare, elle résiste, elle esquisse la possibilité d’autres mondes. Par elle, nous nous apaisons, soignons, (re)inventons, tout en entrant en résonance avec les autres et avec la nature qui nous entoure.

Exposition du 16 avril au 11 juillet 2026

Vernissage – mercredi 15 avril 2026, de 17h30 à 21h

Les mercredis de 14h à 21h (nocturne)

Du jeudi au samedi de 14h à 19h

➜ Galerie

Site du Marais | Cité internationale des arts

Entrée libre

Dans nos sociétés marquées par la montée des populismes, l’expansion fulgurante de l’intelligence artificielle et la multiplication des conflits à l’échelle mondiale, la voix est loin d’être libre. Mots et sons, souvent détournés, deviennent des outils de manipulation et de domination. Les artistes présentés ici partagent une ambition commune : restituer la parole à celles et ceux à qui elle a été confisquée. Leur démarche vise un affranchissement à la fois intime et collectif.

Du jeudi 16 avril 2026 au samedi 11 juillet 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-12T01:59:59+02:00

Date(s) :

Cité internationale des arts 18, rue de l’Hôtel de Ville 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (58m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (58m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (18.78m)

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