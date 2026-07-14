Les Voyages – Expérience 36 Parc de la Villette PARIS

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« La ville, portée à bout de bras »

Avec Les Voyages, le Collectif XY, qui sillonne le monde entier avec ses œuvres hors normes, investit l’espace public parisien pour en révéler la poésie cachée. Dans le 19e arrondissement de Paris, du Lycée Henri Bergson à la pelouse du Parc de la Villette, les artistes construisent, à même la ville, des architectures humaines fondées sur la confiance et l’attention à l’autre. Les corps se portent comme par magie, composant un langage acrobatique à ciel ouvert. La solidarité devient alors le ciment de sculptures éphémères et spectaculaires ! En amont de ces deux grands rendez-vous, des impromptus pourraient surgir sans crier gare tout au long de la semaine – comme la flânerie au parc des Buttes-Chaumont, glissés dans le tissu urbain tels des surprises offertes à ses habitant·es. Des apparitions pour préparer le terrain de l’émerveillement…

En coréalisation avec La Villette

Une création de la Compagnie Collectif XY

Du jeudi 16 juillet 2026 au dimanche 19 juillet 2026 :

dimanche

de 18h00 à 19h15

samedi

de 19h00 à 20h15

jeudi

de 19h00 à 19h40

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-16T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-19T22:15:00+02:00

Date(s) : 2026-07-16T19:00:00+02:00_2026-07-16T19:40:00+02:00;2026-07-18T19:00:00+02:00_2026-07-18T20:15:00+02:00;2026-07-19T18:00:00+02:00_2026-07-19T19:15:00+02:00

Parc de la Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS

https://www.parislete.fr/fr/le-programme/les-voyages-experience-36



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