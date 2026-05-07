Les Wampas La Rotonde Châteaurenard

Châteaurenard

Les Wampas

Vendredi 16 octobre 2026 à partir de 20h.

Début du concert à 20h30. La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Concert des Wanpas à la Rotonde.

Les Wanpas

Les Wampas naissent en 1983 à Paris, dans le sillage de la scène punk alternative française.Groupe de punk rock, flirtant avec le psychobilly, le rock yéyé, et une forme d’absurde musical qui leur est propre. Leur style est inimitable une voix gouailleuse, des textes décalés, et une énergie scénique débordante.



Quarante ans après leur premier album Tutti Frutti, Les Wampas reviennent avec leur quinzième disque, Où va nous ?. L’album capture l’énergie brute du groupe mené par Didier Wampas, porté par des guitares mises en avant et une interprétation collective fidèle à leur esprit rock. Entre souvenirs personnels, hommages et influences allant du twist au rock alternatif, le groupe poursuit une trajectoire capable de rassembler plusieurs générations de spectateurs. .

La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 27 79

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English :

Wanpas concert at La Rotonde.

L’événement Les Wampas Châteaurenard a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence